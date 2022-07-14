Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

14.07.2022 23:58

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 73 AAD 034 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çakıllı köyü mevkisinde F.B'nin kullandığı 17 AF 306 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi ile Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ağrı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Ağrı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 03:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement