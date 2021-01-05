Siirt'te otomobil kaldırımdaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te otomobil kaldırımdaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Siirt'te otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hacı Elçi yönetimindeki 56 AAE 966 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hakkı Akyüz Caddesi'nde kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki Hamza Gül hafif yaralandı. Yaralılara kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Kırılan 2 ağaç Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.

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