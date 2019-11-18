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Siirt'te otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

7 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çat köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Ö. yönetimindeki 06 BT 2698 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ö. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Mehmet Ö., Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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