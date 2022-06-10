Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ö.P. idaresindeki 34 LR 6070 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis , AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce otomobilden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika

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