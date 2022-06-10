Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı

10.06.2022 02:38

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Ö.P. idaresindeki 34 LR 6070 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce otomobilden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı
Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı
Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı
Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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