Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesi Konakpınar köyü karayolunda meydana geldi. Halil A., yönetimindeki 34 UK 3755 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Halil A. ve araç içerisinde bulunan Hikmet Y. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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