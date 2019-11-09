Son Dakika Haberleri: Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesi Konakpınar köyü karayolunda meydana geldi. Halil A., yönetimindeki 34 UK 3755 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Halil A. ve araç içerisinde bulunan Hikmet Y. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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