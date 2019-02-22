Son Dakika Haberleri: Siirt'te Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Siirt'te Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

8 dakika önce

Siirt'te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Siirt'te Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı, System.String[]
Siirt'te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pervari'den Siirt'e gitmekte olan 72 EC 182 plakalı araç virajı alamayarak takla attı. Aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:03 Kaynak: İHA

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