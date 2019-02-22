Siirt'te Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
8 dakika önce
Siirt'te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Siirt
'te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Pervari
'den Siirt'e gitmekte olan 72 EC 182 plakalı araç virajı alamayarak takla attı. Aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:03 Kaynak: İHA
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