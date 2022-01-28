Otomobil ve minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kurtalan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Pekgöz'ün kullandığı 34 KS 2636 plakalı otomobil, Kurtalan- Kayabağlar yolu Üçyol mevkisinde plakası öğrenilemeyen Nazım Ekinci'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücülerle aynı aileden Mualla, Rıdvan, Melek ve Fatma Pekgöz yaralandı.
Olay yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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