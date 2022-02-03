Siirt'te otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 2 kilo 316 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü Ş.B.Ş. yakalandı.
Ekiplerin detaylı çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonla T.Y. de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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