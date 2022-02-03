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Siirt'te otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi

03.02.2022 11:26
Siirt'te otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 316 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü Ş.B.Ş. yakalandı.

Ekiplerin detaylı çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonla T.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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