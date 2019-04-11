Son Dakika Haberleri: Siirt'te Otomobilin Botan Çayı'na Devrilmesi

Siirt'te Otomobilin Botan Çayı'na Devrilmesi

53 dakika önce

Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.

Siirt'te Otomobilin Botan Çayı'na Devrilmesi, System.String[]
Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.


Eski Siirt- Eruh kara yolunda otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp'ın (46) cesedi, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde kazanın meydana geldiği yerden 20 metre uzaklıkta bulundu.

Özalp'in cenazesi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Selim Özalp (46) idaresindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, eski Siirt-Eruh kara yolunun 15. kilometresinde Botan Çayı'na devrilmiş, araçta bulunan Serhat (21) ve Sait Özalp (23) kardeşler kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken sürücü baba Özalp ise kaybolmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:17 Kaynak: AA
Eruh, Özalp, Botan Çayı, Siirt, Güncel
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