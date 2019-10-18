Son Dakika Haberleri: Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Siirt'te kent merkezinde yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Siirt'te kent merkezinde yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada T.Ç.'nin kullandığı 63 B 7292 plakalı otomobil, 5 yaşındaki Recep İlhan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan İlhan, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Barış Mahallesi, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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