Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
1 saat önce
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Recep İlhan'a, Barış Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada T.Ç'nin kullandığı 63 B 7292 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan İlhan, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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