Son Dakika Haberleri: Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Recep İlhan'a, Barış Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada T.Ç'nin kullandığı 63 B 7292 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan İlhan, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış Mahallesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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