Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 34 JNN 86 plakalı otomobil, çevre yolunun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed Emin Takdemir'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Takdemir, 112 Acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Takdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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