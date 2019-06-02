Siirt'te otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
35 dakika önce
Siirt'te, otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, M.M.C yönetimindeki 56 AV 530 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Orhan Doğan Parkı önündeki yolun karşısına geçmeye çalışan Fikret Altın'a (53) çarptı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:30 Kaynak: AA
'te, otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Alınan bilgiye göre, M.M.C yönetimindeki 56 AV 530 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Orhan Doğan
Parkı önündeki yolun karşısına geçmeye çalışan Fikret Altın'a (53) çarptı.
Kazada yaralanan Altın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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