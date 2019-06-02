Son Dakika Haberleri: Siirt'te otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
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Siirt'te otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

35 dakika önce

Siirt'te, otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, M.M.C yönetimindeki 56 AV 530 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Orhan Doğan Parkı önündeki yolun karşısına geçmeye çalışan Fikret Altın'a (53) çarptı.

Siirt'te otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'te, otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Alınan bilgiye göre, M.M.C yönetimindeki 56 AV 530 plakalı otomobil, Barış Mahallesi Orhan Doğan Parkı önündeki yolun karşısına geçmeye çalışan Fikret Altın'a (53) çarptı.
Kazada yaralanan Altın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:30 Kaynak: AA
Barış Mahallesi, Siirt, Güncel
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