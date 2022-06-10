Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

10.06.2022 10:27
Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ömer Pekedis (37) yönetimindeki 34 LR 6070 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Pekedis ile araçtaki Burak (5), Berkay (11), İbrahim (39) ve Metin (36) Pekedis ile Yusuf Yoltaş (47) ve Yaser Ürek (15) yaralandı.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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