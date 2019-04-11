Siirt'te Otomobille Zırhlı Polis Aracı Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Siirt'te otomobille zırhlı aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
'te otomobille zırhlı aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Timur
yönetimindeki 56 AJ 523 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan
kara yolunda 56 A 0380 plakalı zırhlı polis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araçta bulunan 3 polis ile otomobil sürücüsü yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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