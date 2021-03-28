Siirt'te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Siirt'te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
28.03.2021 12:45
Siirt'te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Siirt'te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki Ukkaşe E. adlı çocuk evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan zemine düşüp ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
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