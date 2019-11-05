Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı
7 saat önce
Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı.
Merkez Bahçelievler Mahallesi, Güres Caddesi'ndeki özel bir hastanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Hastalar binadan tahliye ediliyor.
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