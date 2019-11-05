Son Dakika Haberleri: Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son Dakika Güncel Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı

Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı

7 saat önce

Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı.

Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı, System.String[]

Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi, Güres Caddesi'ndeki özel bir hastanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Hastalar binadan tahliye ediliyor.

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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