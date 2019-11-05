Son Dakika Haberleri: Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı
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Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı

8 saat önce

Siirt'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı, System.String[]

Siirt'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.


Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde özel bir hastanenin yeni doğan bölümünün de yer aldığı 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Durumu fark eden görevliler anne ve bebekleri başta olmak üzere binadaki hasta ve yakınlarını tahliye ederken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis de hastane civarındaki park halindeki araçları kaldırarak, ambulans ve itfaiyenin geçişini sağladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, olay yerine gelerek yapılan çalışmaları inceledi.


6'sı yeni doğan, biri çocuk 17 hasta diğer hastanelere nakledilirken, yangından etkilenen 6 hastane personeli ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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