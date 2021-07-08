Siirt'te özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan Belediyesince ilçede yaşayan özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Ekinlik kapsamında aileleriyle Tillo ilçesini gezen çocuklar bir alışveriş merkezindeki oyun alanında eğlenceli zaman geçirdi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla Kurtalan Belediyesi ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, özel gereksinimli çocukların salgın nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamadıklarını söyledi.

Aydın bu nedenle çocuklar ve ailelerine yönelik gezinin de yer aldığı etkinlik tertiplediklerini dile getirerek, "Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden uzun süredir çıkamayan bu özel çocuklarımıza sürpriz yaparak, onların mutlu olmalarını ve güzel bir gün geçirmesini istedik. Etkinliğe katılan çocuklarımız ve ailelerinin yaşadığı mutluluk bizleri de ziyadesi ile mutlu etti. Çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.