Siirt'te Pablo Picasso yapımı tablo ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Pablo Picasso yapımı tablo ele geçirildi

26.03.2022 14:42
Siirt'te Pablo Picasso yapımı tablo ele geçirildi

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, sürdürülen çalışmalarda tespit edilen bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Konuyla alakalı 2 şüpheli yakalanırken, gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi Son dakika haberi! Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı Son dakika haberi! Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Pablo Picasso yapımı tablo ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Medyada görünmediği için hakkında spekülasyonlar üretilen Şoygu sahneye çıktı: Rusya'nın önceliği, nükleer kuvvetleri desteklemek
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 14:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Pablo Picasso yapımı tablo ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement