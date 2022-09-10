Siirt Belediyesinden park, bahçe ve refüjlerde temizlik çalışması

Siirt'te park, bahçe ve refüjlerde bakım ve temizlik yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Siirt için kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Parklardaki ağaçların budamasını yapan ekipler, çim biçme aletleriyle uzayan yabani otları ve ağaç dallarını temizledi, kırılan bankları onardı.

Ana arterlerinde süren çalışmaların kentin tüm alanına yoğunlaşacağı belirtildi.