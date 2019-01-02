Siirt'te Park Halindeki Araç Alev Aldı
1 saat önce
Siirt'te park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Siirt
'te park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Kooperatif Mahallesi Diş Hastanesi Bahçesinde park halinde bulunan Naif Kutluk'a ait 34 EA 4738 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının, klima aksamından kaynaklandığı değerlendiriliyor. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:03 Kaynak: İHA
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