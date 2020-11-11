Siirt'te park halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Siirt'te park halindeki araç alev aldı

11.11.2020 14:31
Siirt'te park halindeki araç alev aldı, System.String[]

Siirt'te, park halindeki bir araç, alev aldı.

Siirt'te, park halindeki bir araç, alev aldı. Bir anda ateş topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ülkü Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki Hasan Kızılkaya'ya ait 35 BAN 056 plakalı Ford Connect marka araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te park halindeki araç alev aldı
Siirt'te park halindeki araç alev aldı
Siirt'te park halindeki araç alev aldı
Siirt'te park halindeki araç alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Siirt, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te park halindeki araç alev aldı - Son Dakika


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