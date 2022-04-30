Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

30.04.2022 14:15

Park halindeki otomobil alev alev yandı Siirt'te, park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

SİİRT - Siirt'te, park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Nazlıer Camii Karşısındaki otoparkta bir araç alev alarak yandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

YORUMLAR
500
Park halindeki otomobil, alev alev yandı Park halindeki otomobil, alev alev yandı ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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