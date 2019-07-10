Son Dakika Haberleri: Siirt'te park halindeki minibüste yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te park halindeki minibüste yangın

1 saat önce

Siirt kent merkezinde park halindeki bir minibüste yangın çıktı.

Siirt'te park halindeki minibüste yangın, System.String[]
İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa
Siirt kent merkezinde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araçta maddi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Devlet Hastanesi önünde park halindeki 12 AS 528 plakalı Haydar Cellek'e ait minibüs bilinmeyen nedenle motor kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Minibüste maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı Bir trafik magandası daha! Arabanın camından şoförü darp etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te park halindeki minibüste yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]