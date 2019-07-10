Siirt'te park halindeki minibüste yangın
1 saat önce
Siirt kent merkezinde park halindeki bir minibüste yangın çıktı.
Siirt Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
kent merkezinde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araçta maddi meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Devlet Hastanesi
önünde park halindeki 12 AS 528 plakalı Haydar Cellek'e ait minibüs bilinmeyen nedenle motor kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Minibüste maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı Bir trafik magandası daha! Arabanın camından şoförü darp etti