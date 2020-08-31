Siirt'te park ve bahçelerin bakımı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te park ve bahçelerin bakım ve onarımı yapıldı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde oyun gruplarının bakımını yaptı, uzayan otları temizledi.

Bulvar ve refüjlerdeki çiçek ve ağaçları ve yer altı çöp konteynırlarında koku oluşmaması için çalışma yaparak ekipler, caddeleri de tazyikli su ile yıkadı.

Çalışmaların sonbahara kadar devam edeceği belirtildi.