Son Dakika Haberleri: Siirt'te patates üretimi
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te patates üretimi

16 dakika önce

Siirt'te yürütülen proje kapsamında ilk kez ekimi yapılan patates üretiminden olumlu sonuç alındı.

Siirt'te patates üretimi, System.String[]
Siirt'te yürütülen proje kapsamında ilk kez ekimi yapılan patates üretiminden olumlu sonuç alındı.

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kezer Yerleşkesi'nde Siirt iklimine uygun 40 dekarlık alanda üretimi yapılan patates adaptasyon çalışmaları sürüyor.

Ziraat Fakültesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Arslan, deneme bahçesinde olumlu sonuçların alınmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Yapılan adaptasyon çalışmalarında Siirt iklim yapısının patates tarımı için uygun olduğunu belirlediklerini ifade eden Arslan, bu çalışma neticesinde bölgede tarımı yapılan ürün yelpazesinin daha da genişleyeceğini aktardı.
Siirt'te bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:
"Daha önceki yıllarda küçük alanlarda yaptığımız patates adaptasyon çalışmalarında Siirt iklim yapısının patates tarımı için uygun olduğunu tespit ettik. Mart ayı içerisinde ekilen patatesler önümüzdeki ay hasat edilecek. İyi sulanıp, gübreleme diğer kültürel işlemler tam zamanında ve eksiksiz yapıldığında bir dekarlık bir alandan yaklaşık 4 tonluk bir ürünün elde edilmesi söz konusu. Bu verim bölgede üretimi yapılan birçok üründen daha fazla gelir sağlamaktadır. Çalışmamızın asıl amacı bölge çiftçisine alternatif olabilecek bir ürün olan patatesin Siirt'te yetişebildiğini ve bu üretimin bölgemizde üretilen diğer geleneksel ürünlere göre daha karlı olduğunu göstermektir. Yöre üreticilerine alternatif bir ürün sunulmuş olacak. Ayrıca bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacak. Çalışmalarımıza destek olan başta Rektör Prof. Dr. Murat Erman olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:04 Kaynak: AA
Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:20:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te patates üretimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]