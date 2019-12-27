Siirt'te patlamamış top mühimmatı bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te patlamamış top mühimmatı bulundu - Son Dakika

Siirt'te patlamamış top mühimmatı bulundu

7 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda bulunan patlamamış top mühimmatı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Siirt'te patlamamış top mühimmatı bulundu, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda bulunan patlamamış top mühimmatı, kontrollü bir şekilde imha edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Doğan Mahallesi Dikili Paşa mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında patlamamış halde mühimmat bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca olay yerinde gerekli tedbirler alınarak yapılan incelemede, olay yerinde bulunan mühimmatın, 90 milimetre çapında top mühimmatı olduğu tespit edilmiştir. Patlayıcı madde imha timi tarafından mühimmat olay yerinde imha edilmiştir" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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