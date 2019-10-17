Son Dakika Haberleri: Siirt'te patpat devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Siirt'te patpat devrildi: 1 yaralı

Siirt'te patpat devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Siirt'in Şirvan içesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Siirt'te patpat devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'in Şirvan içesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Çiftçi'nin (69) kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Pirinçlik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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