Siirt'te patpat devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Siirt'in Şirvan içesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:46 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan içesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Çiftçi'nin (69) kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Pirinçlik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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