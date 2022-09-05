Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

05.09.2022 15:50
Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi çizmeli yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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