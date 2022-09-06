Alınan bilgilere göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi çizmeli yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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