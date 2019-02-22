Son Dakika Haberleri: Siirt'te Pet Şişe Getirene Bez Çanta Hediye

Siirt'te Pet Şişe Getirene Bez Çanta Hediye

1 saat önce

Siirt'te, sıfır atık projesi kapsamında 5 pet şişe getiren vatandaşlara bir adet bez çanta hediye kampanyası devam ediyor.

Siirt'te Pet Şişe Getirene Bez Çanta Hediye, System.String[]
Siirt'te, sıfır atık projesi kapsamında 5 pet şişe getiren vatandaşlara bir adet bez çanta hediye kampanyası devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesine Siirt Belediyesi tam destek vermeye devam ediyor. Kampanyada doğaya zarar vermemek ve doğayı korumak adına 5 pet şişe getirene bir bez çanta hediye ediliyor.

Gelecek için geri dönüşüm başlıyor projesi kapsamında başlatılan kampanya ile 5 pet şişe getiren vatandaşlara bez çantalarını verdiklerini Belirten Siirt Belediyesi Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen sıfır atık projesine destek vermek ve aynı zamanda geri dönüşümün hassasiyetine dikkat çekmek maksadıyla böyle bir kampanyaya imza attıklarını söyledi. Taşkın, "5 pet şişe ile siz de geri dönüşümü başlatabilir, bez çanta hediyemizle geleceğe katkıda bulunabilirsiniz. Pet şişelerinizi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim ederek, bez çanta hediyenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız hem de hemşehrilerimize, günlük kullanım malzemesi haline gelen bez çantaları ulaştırmış olacağız" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Siirt, Güncel
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