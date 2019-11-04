Son Dakika Haberleri: Siirt'te petrol aranacak
Son Dakika Güncel Siirt'te petrol aranacak

Siirt'te petrol aranacak

6 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt'te petrol arama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Siirt'te petrol aranacak, System.String[]

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt'te petrol arama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar ile birlikte TPAO'nun Siirt'in Kurtalan ilçesi Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi. - SİİRT

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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