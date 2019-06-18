Son Dakika Haberleri: Siirt'te peynir yapımında kullanılan 'Sirik' otu piyasaya çıktı
Son Dakika Ekonomi Haber

Siirt'te peynir yapımında kullanılan 'Sirik' otu piyasaya çıktı

2 gün önce

Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde 'Sirik' olarak bilinen doğal yayla peynir otu piyasaya çıktı.

Siirt'te peynir yapımında kullanılan 'Sirik' otu piyasaya çıktı, System.String[]
Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde 'Sirik' olarak bilinen doğal yayla peynir otu piyasaya çıktı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemekare Yaylası'nda yüksek kesimlerde yetişen köylüler tarafından toplanan doğal ot, Aydınlar Caddesi'nde el arabasında satılmaya başlandı. Dağlarda topladıkları otu şehir merkezinde satarak geçimini sağlayan seyyar satıcılar, bu dönemde oldukça rağbet gören ve yerel tabirle 'Sirik' denilen otun peynirle karıştırıldığında hem güzel bir tat, hem de hoş bir koku verdiğini söyledi.

Vatandaşlar tarafından rağbet gören otun kilosu 20 ile 25 liradan satılıyor. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Aydınlar, Pervari, Siirt, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım Dilek İmamoğlu'dan, "Ekrem Bey'i kıskanıyor musunuz?" soruna yanıt: Kıskanmıyorum desem doğru olmaz Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle almış DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te peynir yapımında kullanılan 'Sirik' otu piyasaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]