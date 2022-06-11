Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı - Son Dakika
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Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı

11.06.2022 18:12

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan 2 hemşireden biri hayatını kaybetti.

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan 2 hemşireden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düştü.

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, suda kaybolan Güneş'i arama çalışması başlattı.

Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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