Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, suda kaybolan Güneş'i arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı - Son Dakika

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