Siirt'te pitbull cinsi köpeğe el konuldu

Siirt'te, insanlara saldırdığı iddia edilen pitbull cinsi köpeğe el konuldu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kurum görevlileri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda tehlikeli hayvanlar arasında yer alan pitbull cinsi bir köpeğin insanlara saldırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Görevliler, kimliği belirsiz kişiler tarafından dolaştırılırken insanlara ve kediye saldırdığı belirtilen pitbull cinsi köpeğe el koydu.