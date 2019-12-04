Son Dakika Haberleri: Siirt'te pitbull cinsi köpeğe el konuldu
Son Dakika Güncel Siirt'te pitbull cinsi köpeğe el konuldu - Son Dakika

Siirt'te pitbull cinsi köpeğe el konuldu

6 saat önce

Siirt'te, insanlara saldırdığı iddia edilen pitbull cinsi köpeğe el konuldu.

Siirt'te pitbull cinsi köpeğe el konuldu, System.String[]

Siirt'te, insanlara saldırdığı iddia edilen pitbull cinsi köpeğe el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kurum görevlileri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda tehlikeli hayvanlar arasında yer alan pitbull cinsi bir köpeğin insanlara saldırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.


Görevliler, kimliği belirsiz kişiler tarafından dolaştırılırken insanlara ve kediye saldırdığı belirtilen pitbull cinsi köpeğe el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arayan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:33:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te pitbull cinsi köpeğe el konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]