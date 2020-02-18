Siirt'te PKK işbirlikçilerine operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika

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Siirt'te PKK işbirlikçilerine operasyon: 16 gözaltı
7 saat önce
SİİRT'te, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
SİİRT'te, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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