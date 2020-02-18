Siirt'te pkk işbirlikçilerine operasyon 16 gözaltı - Son Dakika
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Siirt'te pkk işbirlikçilerine operasyon 16 gözaltı

7 saat önce

Siirt'te PKK işbirlikçilerine operasyon: 16 gözaltıSİİRT'te, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te PKK işbirlikçilerine operasyon: 16 gözaltı

SİİRT'te, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Siirt'te pkk işbirlikçilerine operasyon 16 gözaltı

Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:05 Kaynak: DHA
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