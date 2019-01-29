Son Dakika Haberleri: Siirt'te Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı

Siirt'te Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı

15 dakika önce

SİİRT'te PKK/KCK terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Siirt'te Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
SİİRT'te PKK/KCK terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik merkez ve Şirvan ilçesinde 7 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı. - Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

PKK, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:33:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]