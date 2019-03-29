Siirt'te Pkk/kck'ya Yardım ve Yataklık Operasyonu: 4 Gözaltı

SİİRT'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

SİİRT'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adreslerini belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Siirt

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