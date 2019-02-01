Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'lı Terörist Yakalandı

Siirt'te PKK'lı Terörist Yakalandı

1 saat önce

SİİRT'te, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.

Siirt'te PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
SİİRT'te, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Terör örgütü üyeliği, yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak' suçlarından aranan teröristi yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından PKK'lı terörist, dün Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtildi. 

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Siirt, Güncel
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