Siirt'te PKK'lı Terörist Yakalandı
1 saat önce
SİİRT'te, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.
SİİRT'te, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Terör örgütü üyeliği, yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak' suçlarından aranan teröristi yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından PKK'lı terörist, dün Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtildi.
- Siirt
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:46 Kaynak: DHA
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