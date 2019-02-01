Siirt'te PKK'lı Terörist Yakalandı
28 dakika önce
Siirt'te PKK'lı terörist yakalandıSiirt'te, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.
Siirt
'te PKK
'lı terörist yakalandı
Siirt'te, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 'Terör örgütü üyeliği, yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak' suçlarından aranan teröristi yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından PKK'lı terörist, dün Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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