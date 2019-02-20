Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'lı Teröristlerce Mağaraya Gizlenmiş Mühimmat Ele Geçirildi

Siirt'te PKK'lı Teröristlerce Mağaraya Gizlenmiş Mühimmat Ele Geçirildi

39 dakika önce

Siirt'te PKK'lı teröristlerce mağaraya gizlenmiş mühimmat ele geçirildi SİİRT - Siirt'e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı Teröristlerce Mağaraya Gizlenmiş Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt'te PKK'lı teröristlerce mağaraya gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

SİİRT - Siirt'e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk alanında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında iç kısmı 3 çarpı 5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde 7-8 kişilik bir adet mağara-sığınak tespit edilmiştir. Sığınakta bir adet Kalaşnikof marka silah, 3 adet Kaleşnikof silah şarjörü, 138 adet Kaleşnikof silahına ait 7,62 milimetre fişek ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler imha edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'lı Teröristlerce Mağaraya Gizlenmiş Mühimmat Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]