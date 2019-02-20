Siirt'te PKK'lı teröristlerce mağaraya gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

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Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar

Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu