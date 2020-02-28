Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Bunun üzerine güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcının imhası gerçekleştirildi.

Bölgede, "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu"nu gerçekleştiren güvenlik güçleri, Gemi Tepe mevkisinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yediyaprak köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un 6 ay önce evlendiği ve eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı