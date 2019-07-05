Son Dakika Haberleri: Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti
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Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti

18 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti, System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yol güvenliğini sağlamak amacıyla mayın arama çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerin intikali sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Askeri araçta hasar meydana gelirken tedbir amacıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:17 Kaynak: AA
Pervari, Siirt, PKK, Güncel
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