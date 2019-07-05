Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti
18 dakika önce
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:17 Kaynak: AA
'in Pervari
ilçesinde PKK
'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yol güvenliğini sağlamak amacıyla mayın arama çalışması gerçekleştirildi.
Ekiplerin intikali sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Askeri araçta hasar meydana gelirken tedbir amacıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
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