Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu - Son Dakika
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Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu

31.05.2022 17:03
Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlamasıyla 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Ercan Özcan, getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen Mayın tespit edildi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 Asker yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Yarlılardan jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Özcan'ın cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketine gönderilecek.

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Kaynak: DHA

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