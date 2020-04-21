Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri imha edildi.

Bölgede arama faaliyeti yürüten ekipler, akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloku, telsiz, sim kart bulunan cep telefonu, çakmak doldurma tüpü ile muhtelif sağlık ve giyim malzemesi buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Köprüçay köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu sürüyor.

Siirt 'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor