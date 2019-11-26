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Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 2 barınakta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 2 barınakta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında insansız hava araçlarına karşı kullanılan termal alüminyum battaniyenin olması dikkat çekti.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Doğanca köyü kuzeyi Akmeşe bölgesinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 25 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/115 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen operasyon kapsamında, 2 adet barınma alanı olarak kullanılan sığınak bulunmuş olup, bu sığınaklar içerisinde 480 adet Kalaşnikof mühimmatı, 300 adet pil, 250 adet örgütsel doküman, bir adet ajanda, 2 adet örgütsel resim, 150 adet CD, 10 adet battaniye, 4 adet jelikan bidon, bir adet insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere termal alüminyum battaniye, 200 metre branda, 2 adet mont, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT

Siirt, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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