Siirt'te PKK'lı teröristlere ait sağlık ve giyim malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesi Köprüçay köyü kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen muhtelif sağlık ve giyim malzemeleri ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Şehit Uzman Çavuş Yasin Baran 2020/27 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen bir adet 12 voltluk küçük akü, bir adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7'li pil bloğu, bir adet parçalanmış telsiz, bir adet içerisinde sim kart bulunan cep telefonu, bir adet çakmak doldurma tüpü ile bol miktarda muhtelif sağlık ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT