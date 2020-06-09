Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Herekol Dağı Avheye kırsalında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2020/61 operasyonun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 29-30 Mayıs 2020'de Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı Avheye bölgesinde icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen M.D. adlı şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT